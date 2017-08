Energie : Rostocker Firma will neues Analysesystem entwickeln

Mit einem neuen Analyse- und Überwachungssystem will die Rostocker Firma powerdoo den Betrieb von Solaranlagen vereinfachen. Die Daten der Anlagen sollen in Echtzeit an eine Recheneinheit übertragen werden, auf die die Anlagenbetreiber dann via Internet Zugriff haben sollen, erklärte das Schweriner Wirtschaftsministerium am Mittwoch. Bisher würden die Daten der Anlagen direkt vor Ort ausgewertet werden, was für die Betreiber aufwendig sei.