Fußball : Rostocker FC erreicht Viertelfinale im Fußball-Landespokal

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 16:27 Uhr

Verbandsligist Rostocker FC hat als erster Verein das Viertelfinale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Die Rostocker setzten sich am Dienstag mit 3:1 (2:0) beim Ost-Landesligisten Penzliner SV durch. Pokalverteidiger Hansa Rostock gastiert im Achtelfinale am 11. November (13.00 Uhr) beim Penkuner SV Rot-Weiß aus der Landesliga Ost. Regionalligist TSG Neustrelitz tritt am 12. November (13.00 Uhr) beim 1. FC Neubrandenburg aus der Verbandsliga an.

