Fußball : Rostocker Fans bewerfen Jenaer Anhänger mit Fischen

Anhänger des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock haben im Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena gegnerische Fans mit Fischen beworfen. Unter dem Gesang «Wir haben Euch was mitgebracht: Fisch, Fisch, Fisch!» flogen während der Partie am Samstag, die Jena 1:0 gewann, Fische in Richtung Fanblock der Jenaer. Die Geschosse landeten in der Pufferzone zwischen den Fanlagern.