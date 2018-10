Hochschulen : Rostocker «Erstis» mit dem Campustag begrüßt

Mit Infoständen, Vorträgen und Konzerten sind in Rostock die Erstsemester auf dem «Campustag» begrüßt worden. Nach Angaben der Organisatoren vom AStA der Universität besuchten bis zum frühen Nachmittag rund 3000 Menschen die Begrüßungsveranstaltung für die Erstis. In diesen Tagen beginnen mehr als 3000 von ihnen ihr Studium an der Universität Rostock, hatte die Hochschule am Montag mitgeteilt.

von dpa

09. Oktober 2018, 14:42 Uhr

Auf dem Programm des Campustages standen Infoveranstaltungen etwa zur Studienfinanzierung, Bafög oder ersten Tipps zur Organisation des Studiums. An den etwa 70 Ständen von Vereinen, Clubs und Initiativen konnten sich nach AStA-Angaben die Studierenden über studentisches Leben in- und außerhalb der Uni informieren. Ab dem späten Nachmittag sollten Bands Konzerte spielen. Die Vorlesungen beginnen dann in der kommenden Woche.

Zudem startet die Uni in dieser Woche offiziell in ihr Jubiläumsjahr, mit dem sie ihr 600-jähriges Bestehen feiert. Am Dienstag wurde in diesem Rahmen der Name eines Jubiläumssnacks für die Mensen vorgestellt. Der Taler aus Schweinefleisch, der von einem lokalen Wursthersteller produziert wird, firmiert fortan als «Scharfer Rostocker», teilten Uni, Studierendenwerk und Unternehmen mit.