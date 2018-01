Tiere : Rostocker Eisbärin Vienna in Frankreich gestorben

Die Rostocker Eisbärendame Vienna ist tot. Das 29 Jahre alte Tier starb am Samstag im westfranzösischen Zoo La Palmyre, in dem sie übergangsweise untergebracht war, wie der Rostocker Zoo am Montag berichtete. Vienna habe 26 Jahre in Rostock gelebt und mit Eisbärenmann Churchill sechs Jungtiere zur Welt gebracht. Vienna ist die Großmutter von dem 2014 geborenen Fiete, der seit November 2016 im ungarischen Zoo in Sóstó eine neue Heimat gefunden hat.