Parteien : Rostocker Bürgerschaft: Arppe aus Gremien gewählt

Die möglichen Gewaltäußerungen und kinderpornografischen Sexualfantasien des früheren AfD-Politikers Holger Arppe haben weitere politische Folgen. Die Rostocker Bürgerschaft wählte den 44-Jährigen am Mittwoch als Mitglied in der Verbandsversammlung des Planungsverbands Region Rostock und als stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Städte- und Gemeindetags Mecklenburg-Vorpommern ab. Die Abwahl erfolgte nach Angaben eines Stadtsprechers einstimmig und ohne Aussprache, Arppe selbst war nicht anwesend. Aus der Bürgerschaft selbst kann ein Mitglied nicht abgewählt werden.