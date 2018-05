Regierung : Rostock zum 800. Stadtjubiläum vielfacher Gastgeber

von dpa

08. Mai 2018, 03:40 Uhr

Die Jubiläumsstadt Rostock ist in diesem Jahr Gastgeber für den «Mecklenburg-Vorpommern-Tag». Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski wollen am Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin das Programm für das zweitägige Landesfest am 18. und 20. Mai vorstellen. Der alle zwei Jahre stattfindende «MV-Tag» ist das erste große Bürgerfest im Jubiläumsjahr der Hansestadt Rostock und steht ganz im Zeichen des 800. Stadtgeburtstages. Einen Monat später ist Rostock dann Gastgeber des 38. Internationalen Hansetages. Dazu werden Mitte Juni rund 2000 Delegierte aus 120 Städten in 16 Ländern an der Warnow erwartet. Über das Treffen informieren am Dienstag (13.30 Uhr) Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm und Hanse Sail-Chef Holger Bellgardt.