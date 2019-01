Verkehr : Rostock will Elektromobilität deutlich ausbauen

Die Hansestadt Rostock will den Anteil an Elektrofahrzeugen deutlich ausbauen. Dies passe zu dem Ziel, Rostock zu einer Vorreiterstadt im Klimaschutz zu machen, sagte Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung eines Projekts, mit dem der Diesel-Lkw-Verkehr und die negativen Auswirkungen in den Städten wie Abgase und Lärm reduziert werden sollen. Müller-von Wrycz Rekowski sah beispielsweise das kommunale Wohnungsunternehmen Wiro mit seinen rund 36 000 im Stadtgebiet verteilten Wohnungen als idealen Abnehmer für diese Fahrzeuge. Aktuell seien in Rostock gerade einmal 90 Elektrofahrzeuge gemeldet.

von dpa

24. Januar 2019, 17:29 Uhr

Das Projekt wird von dem Unternehmen Ferdinand-Schulz-Nachfolger Fördertechnik geführt, das für Mecklenburg-Vorpommern den Vertrieb des Streetscooters inne hat. Dieser E-Transporter war ursprünglich für die Deutsche Post entwickelt worden. Die Post ist den Angaben zufolge inzwischen zum führenden Hersteller dieser Fahrzeuge aufgestiegen.