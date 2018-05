Fußball : Rostock stärkt Offensive: Stürmer Königs kommt aus Würzburg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock verstärkt seine Offensive: Stürmer Marco Königs wechselt vom Ligarivalen Würzburger Kickers an die Ostseeküste und erhält dort einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020. «Marco Königs ist ein erfahrener Spieler, der in seiner Laufbahn schon bewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor steht. Ich bin mir sicher, dass er eine wertvolle Bereicherung für unseren Angriff sein wird», sagte Hansas Sportvorstand Markus Thiele in einer Mitteilung vom Dienstag.

von dpa

15. Mai 2018, 11:59 Uhr

Der 28 Jahre alte Königs erzielte in 142 Drittliga-Partien unter anderem für den SSV Jahn Regensburg, den SV Wehen Wiesbaden, Fortuna Köln und die Würzburger Kickers 33 Tore. In der 2. Bundesliga spielte der Mittelstürmer 29 Mal für Fortuna Düsseldorf und die Würzburger Kickers. Tags zuvor hatte Hansa bereits zwei neue Defensivleute für die beiden kommenden Spielzeiten verpflichtet. Mittelfeldspieler Merveille Biankadi (23) kommt vom Drittliga-Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt, Torhüter Ioannis Gelios (26) vom Bundesligisten FC Augsburg.

Den drei Verpflichtungen stehen bislang acht Abgänge gegenüber. Zudem sind Mittelfeldakteur Bryan Henning und Stürmer Soufian Benyamina auf dem Absprung. Beide haben die ihnen vorliegenden Vertragsangebote noch nicht angenommen.