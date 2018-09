Basketball : Rostock Seawolves startet in die 2. Basketball-Bundesliga

Aufsteiger Rostock Seawolves startet mit Zuversicht in die Saison der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. «Wir haben eine ambitionierte Mannschaft beisammen, die die Liga überwiegend kennt. Das soll uns helfen, unsere Ziele zu erreichen», sagte Teammanager Jens Hakanowitz der «Ostsee-Zeitung» Rostock (Donnerstag). Auftaktgegner für die Seawolves sind am Freitag (19.30 Uhr) in der heimischen Stadthalle die Römerstrom Gladiators Trier.

von dpa

20. September 2018, 11:50 Uhr

Die Hansestädter haben nach dem Aufstieg praktisch ein komplett neues Team zusammengestellt. Fünf Spieler haben sogar Bundesliga-Erfahrung. Trainer Milan Škobalj löste im Sommer Ralf Rehberger ab, dessen Vertrag trotz sportlichen Erfolges nicht verlängert worden war. Der 55 Jahre alte Serbe bringt eine Menge Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Vereins-Coach in seiner Heimat, in der Ukraine, Marokko, Schweden und Dänemark mit. Und er war auch schon als Co-Trainer der Nationalteams von Serbien tätig.

Für die Liga-Debütanten wird der Einstieg in die 2. Bundesliga auch medial ein ganz besonderer. Die Partie wird vom TV-Sender Sport1 live übertragen. Für die 2. Liga ist dies erst das zweite Fernsehspiel. In der Saison 2010/11 war das damalige Top-Duell zwischen dem FC Bayern München und s.Oliver Würzburg live im Bayerischen Rundfunk zu sehen.