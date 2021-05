Basketball : Rostock Seawolves: Bauermann geht, Held neuer Chefcoach

Cheftrainer Dirk Bauermann verlässt den Basketball-Zweitligisten Rostock Seawolves.

Frankfurt am Main | Der 63 Jahre alte ehemalige Bundestrainer und der Club entschieden sich gegen eine Vertragsverlängerung, teilten die Seawolves am Freitag mit. In der kommenden Saison wird das Team vom bisherigen Assistenz-Trainer Christian Held betreut. Bauermann will sich ganz auf die tunesische Nationalmannschaft konzentrieren. „Dirk Bauermann hat die Rostock Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.