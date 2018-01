Schifffahrt : Rostock plant «Rostock Cruise Festival»

In Rostock soll in diesem September erstmals das «Rostock Cruise Festival» ausgerichtet werden. Damit solle der zunehmenden Bedeutung Rostocks als internationaler Kreuzfahrthafen Ausdruck gegeben werden, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag zum Empfang der Rostocker Touristiker in Warnemünde. Das Fest soll künftig alle zwei Jahre abwechselnd mit den Hamburger «Cruise Days» über die Bühne gehen. Laut Anlaufkalender des Rostocker Hafens ist für den geplanten Zeitraum 14. bis 16. September die Ankunft von sechs Kreuzfahrschiffen vorgesehen.