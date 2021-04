Fußball : Rostock nach 1:0 bei Bayern München II Tabellenführer

Hansa Rostock ist neuer Tabellenführer der 3.

Rostock | Fußball-Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Freitagabend zu einem 1:0 (1:0) bei Bayern München II und zog an Dynamo Dresden vorbei. John Verhoek erzielte in der 45. Minute das Tor des Tages für die Mecklenburger, deren Verteidiger Lukas Scherff in der 90. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah. Die Pausenführung der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.