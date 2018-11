Fußball : Rostock muss 38 350 Euro wegen Fan-Fehlverhalten zahlen

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist wegen Fehlverhaltens der eigenen Fans in insgesamt drei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 38 350 Euro verurteilt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag.

von dpa

20. November 2018, 18:56 Uhr

Den größten Anteil der Summe machen die Vorkommnisse während des Erstrunden-Spiels im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart aus, als mindestens 92 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden waren. Das Strafmaß für dieses Spiel war bereits im Einzelrichterverfahren festgesetzt worden, wogegen die Rostocker Einspruch eingelegt hatten.