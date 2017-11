Fußball : Rostock mit Sorgen nach Wiesbaden: Auch Hilßner fällt aus

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock reist mit Personalproblemen in der Offensive zum Auswärtsspiel am Freitag (19.00 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden. Neben Mike Owusu (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Tim Väyrynen (Gelb-Rote Karte) wird auch Marcel Hilßner fehlen. Der Mittelfeldspieler fällt wegen muskulärer Beschwerden im Oberschenkel aus. «Wir haben einige Optionen, ihn zu ersetzen, und werden das kompensieren können», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Mittwoch.