Immobilien : Rostock mit Industrie- und Wohnflächen auf Messe Expo Real

Mit Flächen, die für Industrie und Wohngebiete zur Verfügung stehen, wird sich die Hansestadt Rostock auf der Immobilienmesse Expo Real in München vom 4. bis 6. Oktober präsentieren. Dabei handele es sich unter auch um Gebiete in Hafennähe, die für das verarbeitende Gewerbe von großer Bedeutung sind, sagte der Chef der Wirtschaftsförder-Gesellschaft Rostock Business, Christian Weiß, am Mittwoch in Rostock. Darüber hinaus gebe es so genannte Potenzialflächen, auf denen der Wohnungsbau vorangetrieben werden kann, die aber auch für das Gewerbe interessant seien. Die Regiopolregion Rostock werden sich als dynamischer Wirtschafts- und Immobilienstandort Nr. 1 in Mecklenburg-Vorpommern zeigen.