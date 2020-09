Fußball : Rostock mit Appell an die Fans: Hygiene-Konzept einhalten

Drei Tage vor dem Heimspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart hat der FC Hansa Rostock in einem Offenen Brief an seine Fans appelliert, die sich auf der Corona-Pandemie ergebenden Regeln strikt zu beachten. «Es ist elementar, dass wir die Maßnahmen des Hygiene-Konzeptes einhalten, um zu zeigen, dass die Entscheidung für eine Rückkehr von Zuschauern richtig war», heißt es dazu in dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an die Anhänger. «Lasst uns das Ganze gemeinsam angehen und diese große Chance für den Fußball und unseren Verein nutzen.»

von dpa

10. September 2020, 13:05 Uhr