Verkehr : Rostock: Mecklenburg-Vorpommerns erster Radschnellweg

Der erste Radschnellweg Mecklenburg-Vorpommerns entsteht in Rostock. Für den Spatenstich zum ersten, etwa 1,2 Kilometer langen Abschnitt trafen sich am Donnerstag eine Mitarbeiterin des Verkehrsministeriums und Senator Holger Matthäus (Grüne). Dieser Abschnitt, der im Sommer 2020 fertig sein soll, führt von der Kreuzung Satower Straße/Südring in Richtung Hauptbahnhof bis zur Erich-Schlesinger-Straße. Anschließend soll der Weg zum Hauptbahnhof führen, über zwei große Straßen sollen Brücken gebaut werden. Für den Bau des ersten Abschnitts sind rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt, das Infrastrukturministerium übernehme davon 820 000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre).

von dpa

10. Mai 2019, 10:38 Uhr

Der Radschnellweg werde auf einer eigenen Trasse verlaufen und somit vom übrigen Straßenverkehr getrennt sein. Die Radfahrer müssten auch keine Straßen queren, so dass sie die gesamte Strecke durchfahren können ohne anzuhalten. Durch die separate Führung werde die Verkehrssicherheit erheblich steigen. Matthäus bezeichnete den Weg als einen «Meilenstein für den Radverkehr in Rostock und im Land».