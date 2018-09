Tourismus : Rostock lädt zu einem weiteren maritimen Fest

von dpa

04. September 2018, 14:58 Uhr

Die Stadt Rostock will neben der Hanse Sail ein weiteres maritimes Großereignis an der Warnow-Mündung etablieren. Vom 14. bis 16. September feiert das Rostock Cruise Festival seine Premiere. Dabei werde die boomende Kreuzfahrt in den Mittelpunkt gerückt, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Projekts. Warnemünde sei mit inzwischen mehr als 200 Schiffsanläufen im Jahr längst zu einem der größten Kreuzfahrthäfen Deutschland avanciert und damit ein guter Platz für ein solches Fest. «Die Veranstaltung hat das Potenzial, sich zukünftig als Plattform für die gesamte maritime Wirtschaft zu profilieren», erklärte Glawe. Nach seinen Angaben soll das Cruise Festival künftig im jährlichen Wechsel in Rostock und Hamburg stattfinden. In der Elb-Metropole habe sich das Fest bereits zu einem überaus publikumsträchtigen Ereignis entwickelt.