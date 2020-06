Tourismus : Rostock kontrolliert Strand- und Pandemieregeln

Dieses Jahr gibt es noch ein paar mehr Regeln am Strand als sonst. Grund ist die Corona-Pandemie. Ab diesem Sommer ist auch das Rostocker Ordnungsamt vor Ort. Grund ist aber nicht nur Corona.

von dpa

08. Juni 2020, 18:12 Uhr

Nicht über die Dünen laufen, Abfälle richtig entsorgen, Hunde während der Hochsaison nur an bestimmten Abschnitten - zu solchen Vorschriften an Rostocks Stränden kommen während der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln hinzu. Auch deshalb wird die Stadt nun auch mit eigenen Mitarbeitern vor Ort sein. Grund sei, dass «die hoheitlichen Rechte besser durchgesetzt werden können», sagte Beate Hlawa von der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde am Montag.

Anders als die ebenfalls eingesetzten Strandvögte, die von einem Unternehmen kommen, können Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) Platzverweise erteilen, Verstöße protokollieren oder auch Personalien aufnehmen. «Dadurch soll auch das Nachverfolgen von möglichen Infektionsketten erleichtert werden», teilte Andreas Bechmann vom KOD mit.

«Perspektivisch sollen ab nächstem Jahr dann die Strandvögte wieder vom Kommunalen Ordnungsdienst gestellt werden», erklärte Hlawa. Das sei auch schon vor Corona geplant gewesen. Zusätzlich ist die Polizei mit ihrem Bäderdienst vor Ort.

Vier KOD-Mitarbeiter werden die zwei Strandvögte und die Polizei auf den Stränden in Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne, und Markgrafenheide während des Sommers unterstützen. Sie sollen kontrollieren, Hinweise geben und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. «Grundsätzlich geht es ja auch darum, präventiv zu wirken. Gerade in dieser Situation,» erläuterte Hlawa. Man werde mit Augenmaß vorgehen.

«Wir stimmen uns seit Jahren gut mit den Strandvögten ab, sehen uns aber in diesem Sommer auch besonderen Herausforderungen gegenüber», teilte der Leiter des Polizeireviers Rostock-Lichtenhagen, Stefan Damrath mit. Tourismusdirektor Matthias Fromm warb in einer Mitteilung um das Verständnis der Gäste: «Wir dürfen die Lockerungen im Tourismus nicht durch einen nachlässigen Umgang mit der nach wie vor bestehenden Ansteckungsgefahr durch COVID-19 aufs Spiel setzen.»