Literatur : Rostock: Komplettes Uwe-Johnson-Archiv digitalisiert

Komplettes Uwe-Johnson-Archiv digitalisiert

An der Universität Rostock ist die Digitalisierung des Uwe-Johnson-Archivs abgeschlossen. Seit Ende 2017 liege mit rund 155 000 Scans eine vollständige digitale Sicherungskopie des rund 77 500 Blatt umfassenden Archivs des Schriftstellers Uwe Johnson (1934-1984) vor. «Innerhalb von zwei Jahren wurde jeder Entwurf, jedes Typoskript, jeder Brief, den Johnson aufbewahrt hat, jeweils mit Vorder- und Rückseite gescannt und digital archiviert», sagte Holger Helbig, Inhaber der Uwe-Johnson-Stiftungsprofessur an der Universität Rostock, am Montag.