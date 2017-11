Fußball : Rostock kassiert 0:3-Heimpleite gegen den Karlsruher SC

Hansa Rostocks kleine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga hat ein jähes Ende gefunden. Nach zwei Siegen in Folge kassierten die Mecklenburger am Sonntag eine bittere 0:3 (0:2)-Heimpleite gegen den Karlsruher SC und verloren nach der höchsten Saisonniederlage weiter an Boden zu den Aufstiegsplätzen. Fabian Schleusener (4./23. Minute) und Anton Fink (51.) erzielten vor 10 500 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Gäste, die ihren ersten Auswärtssieg feierten.