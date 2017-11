Fußball : Rostock im Landespokal-Viertelfinale beim Greifswalder FC

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss im Viertelfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Verbandsligisten Greifswalder FC antreten. Das hat die Auslosung am Dienstagabend in Rostock ergeben. Die Begegnung wird nach Angaben des Landesfußballverbandes am 10. oder 11. Februar 2018 ausgetragen. Die drei übrigen Partien finden bereits am 16. oder 17. Dezember statt.