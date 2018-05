Buntes : Rostock im Jubiläumsjahr auch Gastgeber des Hanse-Tags

von dpa

08. Mai 2018, 15:59 Uhr

Nach 600 Jahren ist Rostock erstmals wieder Gastgeber eines Hanse-Tages. Zu dem Internationalen Treffen des vor knapp vier Jahrzehnten wiederbelebten Städtebündnisses werden vom 21. bis 24. Juni rund 2000 Delegierte aus 16 Ländern an der Warnow erwartet. 115 der insgesamt 190 Hanse-Städte hätten ihre Teilnahme zugesichert. «In einer solchen Konzentration findet man hanseatische Tradition, Kultur und Kulinarik ganz vieler Länder so schnell nicht wieder», sagte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm am Dienstag in Schwerin. Schon vor 15 Jahren sei die Idee geboren worden, der Hanse im Jubiläumsjahr Rostocks eine große Plattform zu bieten, mit Wirtschaftforen, Jugendtreffen und Volksfest. Der Hanse-Tag endet am 24. Juni, dem 800. Gründungstag Rostocks. Fromm rechnet mit insgesamt 400 000 Gästen.