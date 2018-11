Tiere : Rostock erneut zum besten europäischen Tierpark gekürt

von dpa

06. November 2018, 11:15 Uhr

Rostock darf sich weiter als bester europäischer Tierpark bezeichnen. Als beste Einrichtung in der Größenordnung mit jährlich 500 000 bis zu einer Million Besucher hätten die Rostocker ihre Spitzenposition sogar um zehn Punkte ausbauen können, sagte der britische Zooexperte und Ausrichter des Wettbewerbs, Anthony Sheridan, am Dienstag in Rostock. Diese Auszeichnung hatte der Zoo bereits 2015 erhalten. Sheridan hob die Artenschutzprojekte bei den Baumkängurus, den Pinguinen und Gibbons ebenso hervor wie Investitionen in die Zwergflusspferd-Anlage oder das Hausmaus-Haus. 2015 hatte der Zoo vor allem mit seinen grünen Parkanlagen, dem 2012 eröffneten Darwineum, den Bildungsangeboten und Forschungskooperationen gepunktet.