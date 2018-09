Kommunen : Rostock erhält offiziell Zuschlag für Bundesgartenschau 2025

Die Hansestadt Rostock hat nun offiziell den Zuschlag für die Ausrichtung der Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2025 erhalten. Das entsprechende Schreiben wurde am Montagvormittag im Rostocker Rathaus an Oberbürgermeister Roland Methling überreicht, teilte die Landesregierung mit. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) sagte der Stadt die Unterstützung der Landesregierung zu, nannte jedoch keine konkrete Summe. Früheren Angaben zufolge könnte das Land die Hälfte der anfallenden Kosten übernehmen. Die konkrete Summe hänge aber davon ab, welche Infrastrukturprojekte letztendlich geplant würden, sagte ein Ministeriumssprecher.

von dpa

10. September 2018, 10:58 Uhr

In Rostock sehen bisherige Planungen Investitionen von weit mehr als 100 Millionen Euro vor, von denen die Kosten für die Buga selbst jedoch nur einen kleinen Teil ausmachen sollen. Geplant sind derzeit die Tieferlegung und Deckelung der Hauptverkehrsader Am Strande, eine Fußgängerbrücke über die Warnow und die Entwicklung der früheren Deponie in Dierkow. In der Innenstadt soll eine Flaniermeile entstehen, das Gelände der Internationalen Gartenschau 2003 im Nordwesten der Stadt solle Außenstandort werden.

Hinzu sollen der Neubau des maroden Volkstheaters kommen, der jedoch auch ohne Buga geplant ist, und die Errichtung des Archäologischen Landesmuseums zusammen mit einer dafür nötigen Freiflächenentwicklung im Stadthafen. Diese Projekt wäre früheren Angaben des Buga-Koordinators Matthias Horn wegen der Kosten ohne die Buga nicht oder erst in vielen Jahren umsetzbar.