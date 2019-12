Fußball : Rostock erhält DFB-Prämie in Höhe von rund 100 000 Euro

Der FC Hansa Rostock darf sich über einen finanziellen Bonus in sechsstelliger Höhe freuen. Der Fußball-Drittligist hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für vorbildliches Wirtschaften eine Prämie in Höhe von rund 100 000 Euro erhalten. «Der erste Platz im Financial Fairplay belohnt unsere Anstrengungen, vernünftig zu wirtschaften. Dass nur neun Vereine von 20 Drittligisten ein positives Financial-Fairplay-Ergebnis erreichen, zeigt uns allen in der 3. Liga, dass es noch einen großen Nachholbedarf, insbesondere bei der Verwertung der TV-Rechte, gibt», sagte Finanzvorstand Christian Hüneburg in einer Pressemitteilung vom Freitag.

von dpa

27. Dezember 2019, 18:12 Uhr

Hansa Rostock hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach eigenen Angaben mit 19,1 Millionen Euro soviel Geld umgesetzt wie nie zuvor seit der Zugehörigkeit zur 3. Liga. Das sind 4,6 Millionen Euro mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr 2017/18 und entspricht einer Steigerung von 32 Prozent. Im Spielbetrieb, der Werbung, dem Merchandising und den Mitgliederzahlen hält das Wachstum weiter an. Allein im Bereich Werbung ist ein Plus von mehr als einer Million Euro erzielt worden.

Inklusive Zinsen, Steuern und Abschreibungen hingegen hat Hansa im Konzernergebnis ein Minus von 481 000 Euro erwirtschaftet. Die Schuldenlast des einstigen Bundesligisten beläuft sich weiterhin auf mehr als 23 Millionen Euro.