Migration : Rostock: Dritter Aktionstag «Gegen Rassismus»

In der Rostocker Neptun-Schwimmhalle werden heute rund 1000 Gäste zum dritten Aktionstag «Gegen Rassismus - Für Vielfalt und Toleranz» erwartet. Höhepunkt wird die Austragung des Drachenboot-Indoor-Cups sein. Dabei sitzen sich zwei Mannschaften in einem Boot direkt gegenüber. Das stärkere Team rudert das Boot in seine Richtung über eine bestimmte Marke und gewinnt. Bislang liegen schon Anmeldungen von mehr als 40 Teams vor, hieß es von den Organisatoren.

von dpa

28. März 2018, 00:37 Uhr

Rund um den Indoor-Cup gibt es viele kulturelle und sportliche Mitmachangebote, um mit Migranten in Kontakt zu kommen. So wird im Marmorsaal ein «Get Together» organisiert, bei dem sich die Besucher über verschiedene Beratungsangebote zur sozialen und beruflichen Integration informieren können. Veranstalter ist der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Programm «Integration durch Sport».