Brauchtum : Rostock denkt über Feuerwerksverbot an Silvester nach

In Rostock gibt es Überlegungen, zu Silvester wegen der Corona-Pandemie an zentralen Feierorten ein Böller- und Feuerwerksverbot zu verhängen. Vielmehr solle es auf den beiden größten Partymeilen, dem Strand von Warnemünde und dem Stadthafen, von der Stadt bezahlte und organisierte Feuerwerke geben, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Freitag. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» (Freitag) berichtet. Hintergrund sei, dass sich an Silvester an diesen Hotspots Zehntausende Menschen drängen. Solche Massenaufläufe sollten wegen der Infektionsgefahren vermieden werden.

von dpa

28. August 2020, 12:33 Uhr