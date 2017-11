Unfälle : Rollstuhlfahrer wird bei Autounfall schwer verletzt

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 16:53 Uhr

Ein 84-jähriger Mann im Rollstuhl ist in Rostock von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte der Mann gerade in einem Kreuzungsbereich die Straße, als ein Pkw einbog und mit ihm zusammenstieß. Der Rollstuhlfahrer sei dabei umgekippt und habe sich schwere Verletzungen an Kopf und Becken zugezogen, hieß es. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei.

PM Polizei