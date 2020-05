Unfälle : Rollstuhlfahrer rollt vor Bus: Lebensgefährlich verletzt

von dpa

20. Mai 2020, 13:48 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Bus ist in Stralsund ein Rollstuhlfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstag an einer Verkehrsinsel. Der 85-Jährige sei mit seinem elektrobetriebenen Rollstuhl plötzlich auf die Fahrbahn gefahren, so dass der Busfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen konnte, hieß es. Ein Hubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik nach Greifswald. Sowohl der 55-jährige Busfahrer als auch die zehn Insassen im Bus blieben unverletzt.