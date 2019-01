Tiere : Robbengeburten erwartet: Experten bereiten Gemeinden vor

von dpa

01. Januar 2019, 11:28 Uhr

Nach dem ersten Nachweis von Kegelrobben-Geburten seit mehr als 100 Jahren an der deutschen Ostseeküste erwarten die Experten des Deutschen Meeresmuseums weitere Geburten im Jahr 2019. Das Meeresmuseum will Küstengemeinden deshalb durch Schulungen besser vorbereiten. «Wir wollen ein Netzwerk etablieren, damit die Robbenjungtiere in ihren ersten Lebenswochen weitgehend ungestört gesäugt und aufgezogen werden können», sagte die Meeresbiologin Linda Westphal. Im vergangenen Jahr erfasste das Meeresmuseum vier Kegelrobben im weißen Lanugofell an der deutschen Ostseeküste - die ersten seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dieses Fell tragen die Tiere nur wenige Wochen nach der Geburt.