Agrar : Risikovorsorge für Bauern bleibt offen

Bei der angestrebten Risikovorsorge für Bauern treten die Agrarminister von Bund und Ländern offenbar auf der Stelle. «Der Klimawandel ist real. Und das heißt, dass wir zeitnah Instrumente zum Risikomanagement benötigen und so schnell wie möglich die Landwirtschaft an Klimaextreme anpassen müssen», erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Freitag zum Abschluss der Agrarministerkonferenz im westfälischen Bad Sassendorf. Gerade der Dürresommer habe gezeigt, wie schnell eine ganze Branche in Turbulenzen geraten kann. Die vom Bauernverband geforderte Einführung steuerfreier Risikoausgleichsrücklangen für Agrarbetriebe findet in der Politik bislang jedoch keine Mehrheit.

28. September 2018, 16:28 Uhr

Im Ringen um die Ausgestaltung der künftigen gemeinsamen EU-Agrarpolitik habe sich die Ministerrunde aber auf wichtige Leitlinien verständigt, teilte Backhaus mit. So sei es Ziel Deutschlands, dass die EU-Mittel weiterhin flexibel für direkte Agrarsubventionen und zur Abgeltung von Naturschutzleistungen eingesetzt werden können. Spielraum fordern die Ressortchefs auch für mögliche Ober- und Kappungsgrenzen je nach Betriebsgröße. Besonders wichtig sei ihm, dass öffentliches Geld für öffentliche Leistungen wie Klimaschutz, Erhaltung der Biodiversität und den Schutz natürlicher Ressourcen investiert werde, betonte Backhaus.

In der aktuellen EU-Förderperiode 2014-2020 bekommt Mecklenburg-Vorpommern Agrarsubventionen von knapp einer Milliarde Euro. Das ist fast so viel, wie aus Brüssel zur Förderung der regionalen Entwicklung und für Sozialprojekte in den Nordosten fließen.