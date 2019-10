Kommunen : Ribnitz-Damgarten will Jugendliche vom Markt fernhalten

Auf dem Marktplatz von Ribnitz-Damgarten soll nach dem Willen von Bürgermeister Frank Ilchmann (parteilos) nachts wieder Ruhe einkehren. Mit einer sogenannten Allgemeinverfügung sollen zu laute Jugendliche vom Markt ferngehalten werden, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es habe sich zum Ärger von Anwohnern in den vergangenen Monaten eingebürgert, dass sich auf dem Platz junge Leute zum Picknick träfen - oft mit lauter Musik. Erschwerend komme hinzu, dass es auch Autofahrer gebe, die mit quietschenden Reifen dort unterwegs seien, sagte Ilchmann. Der Hauptausschuss der Stadt solle an diesem Mittwoch über die Allgemeinverfügung beraten. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» (Mittwoch) berichtet.

09. Oktober 2019, 11:59 Uhr

Ilchmann möchte erreichen, dass auf dem Marktplatz keine größeren und vor allem zu laute Versammlungen mehr über die Bühne gehen. «Da können von mir aus 100 Leute auf dem Markt sein, wenn sie ruhig sind und sich gut verhalten - kein Problem.» Der Markt solle nachts auf keinen Fall für alle gesperrt werden, betonte er. Den jungen Leuten sei auch eine Ausweichfläche vorgeschlagen worden, wo sie lauter sein könnten und kaum jemand störten.