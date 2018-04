Notfälle : Rettungskräfte suchen nach Vermisstem im Kastorfer See

von dpa

08. April 2018, 10:11 Uhr

Die Polizei und Feuerwehr haben am Kastorfer See am Sonntagmorgen die Suche nach einem Vermissten fortgesetzt. Ein 31 Jahre alter Mann war mit drei Freunden am Samstag bei Wildberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einer Bootstour aufgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Gruppe zum Ufer zurückfahren wollte, kenterte das Boot plötzlich. Alle vier fielen ins Wasser, doch nur drei erreichten das Ufer. Die erste Suchaktion der Polizei blieb ohne Erfolg und musste am späten Abend wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden.