Hilfsorganisationen : Rettungsdienst der Zukunft: DRK verlangt Sicherheit

Schwerin (dpa/mv) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will auch in Zukunft die tragende Säule im Rettungsdienst und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommerns sein und verlangt dafür rechtlich Sicherheit. Eine Neuvergabe der Leistungen alle zehn Jahre allein nach Maßgabe der europäischen Dienstleistungsrichtlinie gefährde das dichte Netz an haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften, sagte der Präsident des DRK-Landesverbandes, Werner Kuhn, am Dienstag in Schwerin. Nach seinen Angaben steht die Vergabepraxis deutscher Kommunen und Kreise, die auf langfristige Verträge mit regional ansässigen Partnern setze, beim Europäischen Gerichtshof auf dem Prüfstand. Die Organisation der Rettungsdienste und Handlungserfordernisse für die Politik sollen am Freitag auf einem Fachsymposium des DRK in Schwerin beraten werden.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 15:30 Uhr