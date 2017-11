Notfälle : Rettung übers Meer: Seenotretter helfen Schwerverletztem

vergrößern 1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Nov.2017 | 19:30 Uhr

Seenotretter haben vor der Steilküste Rügens einen schwer verletzten Mann auf dem Ufer gerettet. Der etwa 50 Jahre alte Angler war am Sonntagmittag auf den glitschigen Steinen am Ufer ausgerutscht und gestürzt, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Abend mitteilte. Zunächst versorgte der alarmierte Landrettungsdienst den Mann. Der Transport über das unwegsame Gelände sei wegen seiner schweren Verletzungen nicht möglich gewesen. Daher riefen die Kollegen die Seenotretter zu Hilfe. Sie transportierten den Verletzten mit einem Schlauchboot zum Mutterschiff und brachten ihn in die Gemeinde Glowe auf Rügen.