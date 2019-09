Denkmäler : Retter von Gutshaus Ganzow mit Denkmalpreis ausgezeichnet

Kulturministerin Bettina Martin (SPD) hat am Sonntag den Denkmalpreis des Landes an die Retter des Gutshauses Ganzow bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) verliehen. Sie zeichnete damit Jan Träbing und Sönke Borgwardt für ihre engagierte Arbeit zum Erhalt des Fachwerkbaus aus. Die beiden Preisträger hätten das Haus, das die größte Dreiflügelanlage im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern darstelle, nicht nur handwerklich und denkmalpflegerisch in Eigenarbeit erhalten. Sie hätten die Gutsanlage auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, würdigte Martin die Arbeit von Träbing und Borgwardt am Tag des offenen Denkmals in Rostock. Der Friedrich-Lisch-Denkmalpreis ist mit 4000 Euro dotiert.

von dpa

08. September 2019, 12:37 Uhr

Martin zeichnete darüber hinaus den Verein Jugendbauhütte Wismar mit dem «Denk mal!»-Preis für Kinder und Jugendliche aus. Der Verein biete jedes Jahr bis zu 25 Jugendlichen die Möglichkeit, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege zu arbeiten, hieß es zur Begründung.

Am Sonntag waren landesweit rund 250 Baudenkmäler für Besucher geöffnet. Dabei handelte es sich meist um historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Unter dem Motto «Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur» standen Gebäude aus den 1920er Jahren im Mittelpunkt.