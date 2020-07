Ausstellungen : Retrospektive zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach

Das Dresdner Albertinum bereitet zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach (1870-1938) eine Ausstellung zu dem bedeutenden Expressionisten vor. Die mit rund 230 Werken aus allen Schaffensperioden umfangreiche Retrospektive zu dem Künstler, einem der bedeutendsten Bildhauer, Grafiker und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, ist von 8. August bis zum 10. Januar 2021 zu sehen, wie die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) am Dienstag ankündigten. Sie entsteht in Kooperation mit dem Ernst Barlach Haus - Stiftung Hermann F. Reemtsma in Hamburg und der Ernst Barlach Stiftung in Güstrow.

von dpa

14. Juli 2020, 16:57 Uhr