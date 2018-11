Denkmäler : Restaurierung des Schlossparks Ludwigslust abgeschlossen

Die Restaurierung des Schlossparks Ludwigslust ist nach 16 Jahren abgeschlossen. Er sei nun wieder in seiner historischen Gestaltung erlebbar, teilte das zuständige Finanzministerium am Donnerstag mit. Die größte historische Parkanlage im Nordosten verfüge über eine Vielzahl originaler barocker Gartenstrukturen, die später, im 19. Jahrhundert, landschaftlich überformt worden seien.

von dpa

29. November 2018, 11:52 Uhr

Ein großer Teil der Parkpartien wurde den Angaben zufolge seit 2002 wiederhergestellt. Neben dem Rasenparterre, der Hofdamenallee, dem Blumengarten und dem Festplatz sei auch der Kanal an der Steinernen Brücke restauriert worden. Mit Unterstützung der Europäischen Union habe das Land fast sechs Millionen Euro investiert. Als vorerst letzte Maßnahme waren in den vergangenen Monaten die Wälle an den 24 Wassersprüngen nach barockem Vorbild wieder hergestellt worden.

Rasenbänke säumen jetzt wieder den Kanal. Zusätzlich seien Wege erneuert und stabilisiert, historische Treppenläufe saniert worden. Bäume und Pflanzen wurden eingesetzt, Rasen wiederhergestellt und Plätze mit reizvoller landschaftlicher Gestaltung wieder herausgearbeitet, wie es hieß.