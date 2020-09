Schifffahrt : Reparaturen am Nothafen Darßer Ort: Steganlage ist marode

Die Steganlage des Nothafens am Darßer Ort auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist nicht mehr sicher und wird von Mittwoch an teilweise instandgesetzt. Eine Firma aus Ribnitz-Damgarten wird die morschen Bohlen und Teile der Trägerkonstruktion auswechseln, wie das Nationalparkamt Vorpommern am Dienstag mitteilte. Demnach werden 52 Meter des Anlegesteges repariert. Die letzten etwa 100 Meter jedoch werden für Besucher und Bootsanleger gesperrt. Sie werden nicht mehr repariert, weil das Ende des Nothafens in der Kernzone des Nationalparks in Sicht ist. In zwei Jahren soll der neue Hafen in Prerow in Betrieb genommen werden. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren zum Bau des Ersatzhafens.

von dpa

15. September 2020, 17:09 Uhr