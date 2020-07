Unfälle : Rentnerin fährt auf abgestelltes Auto: Zwei Verletzte

Ein Wildunfall auf der Bundesstraße 104 an der Mecklenburgischen Seenplatte hat einen weiteren Auffahrunfall mit zwei Verletzten nach sich gezogen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, hatte eine 33-jährige Frau bei Rosenow auf der Bundesstraße 104 einen Wildunfall eines anderen Autos auf der Gegenfahrbahn bemerkt und angehalten, um zu helfen. Obwohl der Wagen der 33-Jährigen mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Straßenrand stand, fuhr eine dahinter kommende Rentnerin mit ihrem Auto ungebremst auf.

von dpa

28. Juli 2020, 15:56 Uhr