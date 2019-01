Brände : Rentner versucht brennende Scheune zu löschen: verletzt

von dpa

25. Januar 2019, 19:01 Uhr

Ein 81-jähriger Mann hat sich beim Versuch, seine brennende Scheune zu löschen, schwer verletzt. Der Rentner sei am Freitagnachmittag in Lüdershagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in das bereits in voller Ausdehnung brennende, 700 Quadratmeter große Gebäude gelaufen, teilte die Polizei mit. Dabei erlitt er den Angaben zufolge lebensbedrohliche Brandverletzungen. Sein 54-jähriger Sohn, der ebenfalls in die Scheune gelaufen sei und den Vater gerettet habe, sei mit einer leichten Rauchvergiftung davongekommen. Der 81-Jährige wurde laut Polizei mit einem Hubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen. Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf eine Straftat gebe es jedoch nicht. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehr als 100 000 Euro.