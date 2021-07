Notfälle : Rentner in Graal-Müritz aus Ostsee gerettet und wiederbelebt

Urlauber und Rettungskräfte haben einen Rentner in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) aus der Ostsee retten und wiederbeleben können.

Rostock | Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend am Strand in der Nähe eines Campingplatzes, wie Andre Rieckhoff als Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Graal-Müritz am Mittwoch sagte. Der 80-jährige Badegast aus Sachsen habe beim Schwimmen vermutlich Kreislaufprobleme gehabt. Urlauber hätten ihn aus dem Wasser gezogen und mit Reani...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.