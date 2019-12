Landtag : Religionsgemeinschaften kritisieren Urne auf Zeit zu Hause

von dpa

17. Dezember 2019, 13:46 Uhr

An der «Urne auf Zeit zu Hause» gibt es Kritik von Teilen der Expertenkommission zur Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kommission hatte sich nach einjährigen Beratungen mehrheitlich dafür ausgesprochen, die zeitweise Aufbewahrung der Urne mit der Asche eines verstorbenen Angehörigen zu Hause zum Abschiednehmen zu ermöglichen. Sechs Mitglieder, die bei der Abstimmung unterlegen waren, haben sich nun in einem Sondervotum dagegen ausgesprochen. Dabei handelt es sich um die Landtagsabgeordneten Sebastian Ehlers (CDU) und Christel Weißig (fraktionslos) sowie Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag, Cheick MBarek Kounta vom Zentralrat der Muslime in Deutschland, Landesrabbiner Yuriy Kadnykov und Claudia Schophuis vom Katholischen Büro Schwerin. Dem Sekretariat der Expertenkommission liegen damit fünf Sondervoten zu verschiedenen Themen vor. Die Frist zur Einreichung endet am Freitag.