Geschichte : Rekordbeteiligung bei Wettbewerb «Verfemte Musik»

Mit 72 jungen Musikern aus elf Ländern beginnt heute in Schwerin der diesjährige Internationale Wettbewerb «Verfemte Musik». Dies sei eine Rekordbeteiligung, sagte ein Sprecher des Wettbewerbsbüros. Nach öffentlichen Wertungsvorspielen am Donnerstag und Freitag gehe es am Samstag in der Finalrunde um die Preise in Höhe von 5000, 2000 und 1000 Euro. Außerdem habe das Land fünf Förderpreise in Höhe von jeweils 500 Euro für Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise von einer Hochschule im Nordosten gestiftet. Die Preise sollen bei einer Matinee am Sonntag überreicht werden.

von dpa

11. Oktober 2018, 01:23 Uhr

Der Wettbewerb hatte sein Konzept verändert und war daraufhin von einem Bewerberansturm überrascht worden. Der bisherige Instrumental- und Gesangswettbewerb von Ensembles wurde zu einem Solo- und Duo-Wettbewerb umgestaltet. Für Musiker sei der Wettbewerb, bei dem Kompositionen verfolgter Künstler des Naziregimes gespielt werden, dadurch attraktiver geworden. Ziel ist es, dem Musiker-Nachwuchs diese oftmals vergessene Musik näher zu bringen.