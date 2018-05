Feste : Rekord bei Müritz Sail: Saisonstart für maritime Feste

Mit mehr als 100 000 Besuchern hat die 17. Müritz Sail einen Zustrom wie noch nie erlebt. «Wir haben die 100 000 deutlich überschritten und sind sehr zufrieden und glücklich», sagte Sprecher Jörg Bludau am Sonntag. Am Abend sollte das maritime Fest nach vier Tagen zu Ende gehen. An Land und auf dem Wasser bot die 17. Müritz Sail bei schönstem Wetter einen Mix aus Freizeitsport, Regatten, verschiedenen Wettbewerben, Markttreiben und Musik.

von dpa

13. Mai 2018, 15:43 Uhr

Besucher konnten mit einem Wasserflugzeug fliegen oder auf Flyboards schweben. Es gab Wettbewerbe im Stehpaddeln und im Turnierangeln, ein Drachenbootrennen sowie eine Offene Regatta für Segelboote aller Klassen. Hinzu kamen Spaß-Aktionen wie dem Fischerstechen, bei dem sich die Teilnehmer mit einer Art Lanze von Stegen bugsieren.

Die Müritz Sail eröffnet traditionell die Saison der maritimen Events in Mecklenburg-Vorpommern. Später folgen die «Haff-Sail» in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) Anfang Juni, die Warnemünder Woche im Juli, Hafenfeste in Wismar, Greifswald und Wolgast sowie Zeesboot-Regatten auf dem Fischland-Darß. Höhepunkt ist Anfang August die Hanse Sail in und um Rostock.