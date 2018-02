Prozesse : Reitstall-Besitzer wegen Kindes-Missbrauchs vor Gericht

von dpa

Wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich von heute an der Inhaber eines Reitstalls vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Der 58-jährige Mann soll sich über Jahre hinweg an Minderjährigen vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm 18 konkrete Fälle zur Last. Die Übergriffe reichen der Anklage zufolge bis ins Jahr 2008 zurück. In einer Zeitspanne von zwei Jahren soll der Mann ein zu Tatbeginn etwa zwölfjähriges Mädchen neun Mal sexuell missbraucht haben. Eine zweite Tatserie begann den Angaben zufolge im Frühjahr 2017. Opfer waren zwei fünf und dreizehn Jahre alte Mädchen, die in dem Reitstall Pferde pflegten und ritten. Für den Prozess sind zunächst zwei Verhandlungstage geplant.