Unfälle : Reiter fällt von Pferd und verletzt sich schwer

von dpa

10. Juli 2018, 20:51 Uhr

Ein 62 Jahre alter Reiter ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte von seinem Pferd gefallen und lag eine Zeit lang bewusstlos im Wald. Die Polizei habe am Dienstagnachmittag den Hinweis dazu bekommen, teilte ein Sprecher mit. Zuvor war ein reiterloses Pferd zwischen Kreuzbruchhof und Dewitz aufgegriffen worden. Daraufhin hatte die Polizei die Suche nach dem Reiter aufgenommen. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik. Weshalb er von dem Tier fiel, war zunächst unklar. Der Vorfall passierte in etwa zwischen 10.30 Uhr und 16.00 Uhr.