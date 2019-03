Tourismus : Reisemesse ITB geht zu Ende: Viel Gutes, aber auch Defizite

In Berlin geht am heutigen Sonntag die Internationale Tourismusbörse ITB zu Ende. Fünf Tage lang war die Messe der Nabel des weltweiten Tourismus. Rund 10 000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern waren vertreten. Die Messeleitung war zuvor von 110 000 Fachbesuchern ausgegangen. Dabei ist die Messe an diesem Wochenende auch für Privatbesucher geöffnet. Schwerpunkt der Vorstellung Mecklenburg-Vorpommerns war die Regionalität, die im Marketing dieses Jahres in den Mittelpunkt gerückt werden soll.

von dpa

10. März 2019, 02:11 Uhr

Neben den positiven Reaktionen, die hauptsächlich auf den Erfolgsstatistiken des vergangenen Jahres beruhten, wurden auch die Defizite des Urlaubslandes Mecklenburg-Vorpommern deutlich. Insbesondere das lückenhafte und teils beschädigte Radwegenetz wurden kritisiert. Aber auch die Infrastruktur sowohl in den Bereichen Verkehr und Mobilität als auch in der Digitalisierung wurden angesprochen.